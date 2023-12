Napoli, la notizia peggiore non è la sconfitta: c’è preoccupazione dopo la partita col Frosinone

Anche quest’anno il Napoli vede la sua avventura in Coppa Italia concludersi agli Ottavi di Finale. Il Frosinone ha surclassato gli azzurri e nel secondo tempo ha messo a segno ben quattro reti contro i Campioni d’Italia in carica.

Dalla partita del Maradona, oltre che la sconfitta, arriva un’altra pessima notizia per la squadra di Walter Mazzarri. La prestazione del secondo tempo, infatti, conferma che la condizione degli azzurri è davvero preoccupante, con alcuni degli uomini chiave della squadra, Di Lorenzo in primis, che sono solo la brutta copia della passata stagione.

Le secondo linee della rosa, inoltre, non sono al livello dei titolarissimi e quando sono entrati i vari Osimhen e Kvara non sono riusciti a rendersi pericolosi nei confronti della retroguardia laziale. L’interrogativo è il seguente: bisognerà procedere ad una nuova rivoluzione al termine della stagione?

CONDIZIONE FISICA PREOCCUPANTE E SCARSA MOTIVAZIONE

Anche con il cambio di allenatore si rivedono i problemi che poi hanno portato all’esonero di Rudi Garcia. La condizione fisica della squadra è davvero preoccupante, tanto da resistere solo un tempo. Inoltre, dopo la vittoria dello Scudetto dello scorso anno, non ci sono più motivazioni.

Intanto, sul proprio sito ufficiale, la società partenopea commenta così la prestazione: “Il Frosinone vince al Maradona e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli si ferma alla prima, al debutto agli ottavi con una sconfitta pesante nel punteggio quanto nella delusione. Per un’ora si gioca in maniera combattuta e anche piacevole”.

“Il Napoli ha le migliori occasioni per passare. In sequenza: palla preziosa per Lindstrom lanciato in area e respinta da Cerofolini, palo di Raspadori, palo di Mario Rui su punizione. Nel mezzo anche un gol di Simeone che entra in porta col pallone, ma l’azione era partita con uno stop di braccio di Lindstrom. Poi la mezzora finale con il Frosinone che viaggia verso la serata di gloria. Barrenechea di testa su calcio d’angolo la mette all’incrocio opposto”.

“Caso si invola su un pallone vagante e piazza nell’angolo. Al 90esimo il rigore di Cheddira e all’ultimo secondo di recupero la penetrazione solitaria di Harroui. Un esito che non lascia attenuanti. Il Frosinone vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli ricomincia in campionato sabato all’Olimpico per la sfida contro la Roma che annuncia il Natale”.

NELLA PROSSIMA PARTITA IL NAPOLI AFFRONTERÀ LA ROMA

Per il Napoli si tratta dell’ennesimo incidente di percorso. La squadra di Mazzarri ora sarà attesa da una partita importante in campionato contro la Roma di José Mourinho.