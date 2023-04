Napoli, la notizia peggiore non è la sconfitta: sugli spalti scene di violenza. Tifosi Napoli presi a cinghiate dagli Ultras

Contro il Milan il Napoli ha rimediato la terza sconfitta in Serie A. La squadra di Luciano Spalletti non è scesa in campo come di solito e i rossoneri ne hanno subito approfittato mettendo la partita nel verso giusto. Per gli azzurri, però, arrivano notizie ancora peggiori rispetto al risultato che, sommariamente, non cambia nulla per la lotta alla vittoria del campionato italiano.

La notizia peggiore arriva infatti dagli spalti. Durante la gara, infatti, si è dovuto assistere a delle scene surreali per una squadra che ha ormai il tricolore in tasca dopo oltre trent’anni. In particolare, in Curva B si è dovuto assistere a delle vere e proprie scene di violenza contro chi voleva solo assistere alla partita con i propri figli.

Gli Ultras della Curva B, infatti, in segno di protesta, hanno obbligato tutti i tifosi ad assistere di spalle alla partita. Chi non voleva, è stato preso di mira, anche con la forza usando cinture come arma. Molti tifosi azzurri, anche con i loro figli, sono stati costretti ad abbandonare gli spalti per evitare di finire nella rissa. Più della sconfitta, quindi, la scena peggiore si è vista da chi dovrebbe sostenere la propria squadra.