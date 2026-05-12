Napoli, la panchina del futuro può essere di Italiano: Sartori con lui

Il futuro della panchina del Napoli continua a far discutere e, nelle ultime ore, è spuntata anche una pista a sorpresa. A parlarne è stato l’ex calciatore Antonio Paganin, che ha invitato il club azzurro a fare attenzione all’ipotesi che porta a Vincenzo Italiano. Un nome che, fino a poco tempo fa, sembrava lontano dall’ambiente partenopeo, ma che oggi potrebbe diventare molto più concreto

Situazione in divenire

Secondo Paganin, molto dipenderà dalle strategie della società e soprattutto dalle decisioni future di Giovanni Sartori, dirigente che negli ultimi anni ha costruito progetti importanti tra Atalanta e Bologna. Il legame professionale tra Sartori e Italiano è forte e potrebbe diventare un fattore decisivo in vista della prossima stagione, specialmente se Giovanni Manna dovesse salutare dal suo ruolo di direttore sportivo. Anche diversi rumors di mercato continuano ad accostare i due profili.

In casa Napoli resta comunque centrale il tema legato ad Antonio Conte. Il tecnico ha ancora un contratto, ma le voci sul suo futuro non si fermano. Paganini ha spiegato che servirà un confronto chiaro con Aurelio De Laurentiis per capire se il progetto potrà continuare insieme oppure no.

Possibilità estiva?

Italiano, nel frattempo, continua a crescere e a convincere grazie al suo calcio offensivo e moderno. Il suo profilo piace perché unisce idee, personalità e capacità di valorizzare i giocatori. Napoli osserva con attenzione, consapevole che le prossime settimane potrebbero cambiare completamente gli scenari per la panchina azzurra.

Nel frattempo, anche i tifosi seguono con grande curiosità l’evoluzione della situazione. La scelta del prossimo allenatore sarà fondamentale per le ambizioni del Napoli, chiamato a ripartire con entusiasmo dopo una stagione piena di alti e bassi. Vincenzo Italiano rappresenterebbe una soluzione diversa rispetto ai nomi più esperti, ma allo stesso tempo affascinante per la qualità del gioco espresso dalle sue squadre negli ultimi anni.