Napoli, la plusvalenza Osimhen e le celebri dichiarazione di Zuliani: “Meritano 30 punti di penalizzazione”

Dopo le prime partite del campionato di Serie A, molti avevano già escluso la SSC Napoli. Grazie alle vittorie delle ultime due partite contro Udinese e Lecce, però, gli azzurri sono ritornati al terzo posto ed affronteranno la Fiorentina.

La vittoria dello scorso campionato, però, non è andata giù ai tifosi bianconeri, i quali hanno contestato la plusvalenza Osimhen, richiedendo, come per i bianconeri, punti di penalizzazione. Queste le dichiarazione di qualche settimana fa di Claudio Zuliani: “Se noi prendiamo 15 punti di penalizzazione per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, gliene vuoi dare 30 al Napoli”.

“Vincono un campionato grazie ai gol di un giocatore che è frutto di una plusvalenza dove ci sono dei giocatori della Primavera che non hanno mai fatto le visite mediche, quella è la realtà di questo campionato”.

“Se l’inchiesta che sta subendo la Juve fosse a parti invertite non so cosa avrebbero scritto, loro dicono che guarda caso siamo noi ma io posso tranquillamente fare il giochino con loro dicendogli che hanno vinto 3 scudetti di cui uno con la plusvalenza di Osimhen, uno con la monetina di Alemao e la Coppa Uefa ce l’hanno rubata a noi con dei favori arbitrali, ogni volta che vincono c’è l’arbitro di mezzo“.

Le dichiarazioni di Zuliani avevano scatenato un polverone. Non si può paragonare, infatti, quanto successo al club di Aurelio De Laurentiis con la Juventus e nelle prossime settimane si avrà la conferma dopo il falso in bilancio.