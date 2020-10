Napoli, la portavoce dell’ASL 1: “La salute prima di tutto, non abbiamo necessità di chiedere permessi”

La partita tra Juventus e Napoli è a rischio. Gli azzurri non sono partiti per Torino per la trasferta contro i bianconeri dopo la comunicazione dell’ASL di Napoli 1. Proprio Anna Tagliaferri, portavoce dell’ASL di Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha spiegato la situazione.

“Gli atleti del Napoli sono residenti in città. Per questo valgono le stesse regole di ogni altro cittadino di nostra competenza, siano essi calciatori, operai, casalinghe, studenti o di qualsiasi altra categoria”.

“La salute va tutelata e difesa per tutti allo stesso modo, col massimo dell’impegno e zelo“.

La portavoce ha poi sottolineato: “La tutela della salute dei cittadini del territorio della città partenopea compete all’Asl Napoli1. Per cui non abbiamo necessità di chiedere permessi in questo senso. La salute dei cittadini prima di tutto“.

Il big match della terza giornata, quindi, a prescindere da tutto, salterà. Il rinvio potrebbe comunque portare ad un precedente preoccupante per il campionato italiano, dal momento che ora tutte le partite sono a rischio.