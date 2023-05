Napoli, la prima squadra vince lo Scudetto, la Primavera retrocede. I tifosi: “C’è un solo responsabile da mandare via”

Un Napoli vince lo Scudetto, l’altro retrocede. È il caso della SSC Napoli Primavera che, nella partita di ieri contro l’Inter, è stato ufficialmente retrocesso in Primavera 2. Tantissima delusione per la squadra di Frustalupi, il quale si assume le responsabilità per il fallimento.

I tifosi azzurri hanno puntato il dito proprio contro il tecnico della Primavera, il quale non è mai riuscito a dare una sua impronta alla squadra: “Delusione totale, il mister deve essere mandato via. Non può restare con noi” “Una retrocessione che conferma il fallimento della squadra giovanile. ADL non ha mai investito sui giovani” “Frustalupi subito via, non è accettabile una cosa del genere“, sono alcuni dei commenti presenti sul web.