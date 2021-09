Napoli, la proposta di Del Genio: “Mertens? Lo vedrei bene in un altro ruolo…”

Tutto (quasi) pronto per il ritorno in campo di Dries, e gli esperti si interrogano sul possibile assetto che adotterà Spalletti per inserirlo al meglio

Il Napoli sta collezionando vittorie su vittorie in campionato, e dunque l’inizio dell’esperienza in panchina di Spalletti non poteva essere migliore di questo. Questi risultati hanno ancor più valore se si pensa che uno dei perni chiave della rosa degli scorsi anni del Napoli, Dries Mertens, si trova attualmente infortunato.



Ebbene sono incoraggianti le notizie riguardo il belga, che avrebbe quasi completato il suo percorso di recupero, e che ora attende solo di giocare una prima partita ufficiale in questa stagione.

Paolo Del Genio, giornalista, si è espresso su di lui ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Mertens? Prima di essere centravanti, mi piaceva molto quando si alternava con Insigne a sinistra. Ora lo vedo più dietro la prima punta, rispetto al ruolo di attaccante centrale: non so se sia il calcio adatto per lui, a dir la verità”.

“Il Napoli deve cambiare qualcosa se schiera Mertens centrale, credo che l’alternativa ad Osimhen sia più Petagna: il ruolo per Mertens è quello di sottopunta nel caso di 4-2-3-1, non col 4-3-3. Penso lo vedremo più a partita in corso”, ha sottolineato.

Il giocatore, proprio a causa dell’infortunio, ancora non è ancora stato convocato per nessuna delle partite disputate fino ad ora dagli azzurri, ma sta comunque continuando ad allenarsi regolarmente con i compagni a Castel Volturno.