Napoli, la proposta di Perna: “Preferirei far giocare il giovane D’Avino”

Il Napoli sta attraversando una stagione tutt’altro che agevole, con il rischio concreto di mancare l’accesso alle competizioni europee per la prima volta in 14 anni, una prospettiva che rappresenterebbe un duro colpo per Aurelio De Laurentiis. Le difficoltà maggiori della squadra azzurra si concentrano soprattutto sulla linea difensiva, come sottolineato da Vincenzo Perna, giornalista di Kiss Kiss Napoli, durante una recente trasmissione di Radio Goal.

Le prestazioni della linea difensiva non convincono

Perna ha espresso il suo pensiero riguardo alle prestazioni di alcuni difensori, sottolineando che, nonostante il buon rendimento di Rrahmani contro la Roma, Juan Jesus ha continuato a commettere errori. In particolare, il giornalista ha evidenziato che il difensore brasiliano ha una quota significativa di responsabilità nei gol subiti dal Napoli in questa stagione, evidenziando la necessità di un cambiamento.

Con Natan e Ostigard che non riescono a dare sicurezza alla retroguardia, Perna ha sottolineato la preferenza per il giovane difensore D’Avino. Pur essendo un elemento chiave nella squadra Primavera guidata da Andrea Tedesco, D’Avino ha già ricevuto più di una convocazione nella prima squadra, guadagnandosi l’apprezzamento degli addetti ai lavori.

Ecco le sue parole: “Rrahmani ci ha ricordato che grande giocatore è contro la Roma, mentre Juan Jesus ha fatto l’ennesimo errore. Il brasiliano ha il 25% di responsabilità dei goal subiti dal Napoli in stagione. Natan non dà garanzie e Ostigard non va bene sul centro sinistra, perciò faccio il nome di D’Avino”.