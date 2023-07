Napoli, la questione Lozano pesa anche per Rudi Garcia: piena condivisione con ADL

Il ritiro di Dimaro è servito al mister Rudi Garcia per testare la squadra dopo la vittoria dello Scudetto. Con il presidente Aurelio De Laurentiis c’è piena sintonia sulle strategia future e presenti, con alcuni giocatori che, per alcune questioni extracalcistiche, potrebbero presto fare le valigie.

Tra questi vi è anche Hirving Lozano. Il mister riconosce le qualità del calciatore ma, nella sua attuale situazione, non può promettergli il posto da titolare come successo lo scorso anno. Sulla questione pesa sicuramente la questione rinnovo che difficilmente arriverà. Lozano ha infatti il contratto in scadenza e non ha intenzione di restare per altri anni a Napoli guadagnando meno dell’attuale ingaggio.