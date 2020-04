Napoli, la radio ufficiale: “Cavani ha espresso la sua preferenza riguardo la prossima squadra”

I tifosi napoletani non hanno mai dimenticato il nome di Edinson Cavani. Con la maglia del Napoli, infatti, l’attaccante uruguaiano ha segnato oltre 100 reti diventando uno dei migliori marcatori di sempre della storia azzurra.Dopo il suo addio, diverse volte il suo nome è stato accostato agli azzurri con possibilità concrete ad ogni estate.

Ora, il Matador andrà via dal PSG a costo zero, e a rilanciare la notizia di un possibile ritorno in azzurro ci ha pensato Raffaele Auriemma sulle pagine di TuttoSport. Il giornalista ha rivelato la possibile offerta del patron del Napoli. Per averlo in azzurro, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da 21 milioni di euro più un bonus alla firma di 7 milioni.

Ai microfoni della Radio Ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli,è intervenuto Diego De Luca, il quale ha rivelato che “secondo quanto appreso dalla nostra redazione Cavani avrebbe in mente due squadre per il suo futuro semmai dovesse lasciare il Paris Saint Germain: sono Atletico Madrid e Napoli. Non ci sono stati contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore ma Cavani ha espresso queste due preferenze“.

Edinson Cavani, quindi, avrebbe proprio fatto il nome della società partenopea come prossima squadra in cui giocare. A giugno, infatti, terminerà il suo contratto di lavoro con il PSG.

Qualche settimana fa, l’agente di Edinson Cavani, suo fratello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli1926: “Un ritorno al Napoli? Tuttò può essere, molti club sono interessati a Edinson. Al momento, però, non ci sono stati contatti con gli azzurri. Sudamerica? Vedremo, Flamengo, Palmeiras, Inter de Porto e Boca Juniors hanno mostrato interesse”.