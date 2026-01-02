Napoli, la Roma è avanti ma si prova a convincere Raspadori per un ritorno a gennaio

Il calciomercato non dorme mai e la giornata di oggi regala un’indiscrezione che accende il dibattito tra i tifosi azzurri. Secondo le ultime voci, infatti, il Napoli avrebbe messo nel mirino il possibile ritorno di Giacomo Raspadori, valutando l’ipotesi di un prestito semestrale per rinforzare il reparto offensivo nella seconda parte di stagione.

Al momento, però, la situazione non è semplice. La Roma appare molto avanti nella trattativa, tanto da essere considerata vicinissima alla chiusura dell’operazione. I giallorossi spingono per regalare a Gasperini un attaccante duttile, capace di muoversi tra le linee e di adattarsi a più soluzioni tattiche.

Nonostante ciò, il Napoli non sarebbe ancora fuori dai giochi. Il club azzurro potrebbe infatti giocarsi una carta importante: la conoscenza reciproca tra ambiente e calciatore. Raspadori conosce già Napoli, la pressione della piazza e le aspettative di una tifoseria esigente ma passionale.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore. La possibilità di rilanciarsi in un contesto già conosciuto, con obiettivi chiari e un ruolo definito, potrebbe far riflettere Raspadori prima di dare il via libera definitivo alla Roma. Il Napoli osserva, riflette e resta alla finestra, pronto a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio.