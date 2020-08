Napoli, la Roma punta Meret: Under possibile contropartita

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore, la Roma di Paulo Fonseca sta cercando un portiere per sostituire Pau Lopez, bocciato dal tecnico portoghese. Nella lista di nomi stila dal direttore sportivo giallorosso vi sono anche due giovanissimi: Gollini e Meret.

Se per il primo però risulta molto difficile l’acquisto, con l’Atalanta che difficilmente si separerà dal proprio giocatore, per il secondo ci sono molti spiragli in più. Il Napoli infatti non è del tutto convinto delle prestazioni di Alex Meret e aprirebbe così ad una cessione, sia in prestito che a titolo definitivo.

Inoltre, a favorire l’eventuale trattativa tra i due club vi è una pedina giallorossa in particolare che piace molto al Napoli e che quindi potrebbe essere utilizzata come contropartita tecnica. Si tratta di Cengiz Under.

L’ala turca della Roma è un grande obiettivo azzurro per sostituire José Maria Callejon. Il valore del giocatore si assesta intorno ai 20-25 milioni di euro. Il suo inserimento nella trattativa per Alex Meret quindi può far scendere di molto il cash che la società giallorossa dovrà versare nelle casse del Napoli.

Non è da escludere poi l’inserimento di un’altra contropartita tecnica tra le fila della Roma: si tratta di Jordan Veretout, già in passato molto vicino al Napoli e che quest’anno potrebbe indossare l’azzurro per sopperire all’eventuale cessione di Allan.