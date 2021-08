Napoli, la Sampdoria piomba su Petagna: gli azzurri aprono all’operazione

Gianluca Di Marzio, giornalista presso la redazione di Sky ed esperto di calciomercato ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione televisiva ‘Calciomercato l’Originale‘. Oggetto del suo intervento è stato l’interessamento della Sampdoria per Andrea Petagna, centravanti di riserva del Napoli. Ecco le parole del giornalista a riguardo.

“La Sampdoria sta cercando un attaccante fisico che possa giocare anche insieme a Quagliarella. Il nome di questi ultimi minuti è quello di Andrea Petagna. Da capire la fattibilità dell’operazione, ma sembra poter esserci un’apertura. Sarebbe un ritorno a Genova per l’attaccante del Napoli, che ha già giocato con i blucerchiati nel 2013/14“.

Un interessamento quindi che ha trovato un’ottimistica apertura da parte del Napoli, molto attivo sul lato cessioni in questa sessione estiva di calciomercato. Ovviamente per ora si è trattato di un semplice sondaggio, che però potrebbe diventare qualcosa di molto più concreto nelle prossime ore.

Appare ovvio che in caso di cessione di Andrea Petagna il Napoli dovrà adoperarsi sul mercato per acquistare un nuovo centravanti. In quel di gennaio infatti Victor Osimhen sarà indisponibile per un mese a causa della Coppa d’Africa, Dries Mertens invece continua a non dare garanzie dal punto di vista atletico.

Da capire rimane la valutazione che il Napoli fa del cartellino di Andrea Petagna. Non si tratta di certo di un’operazione economica per la Sampdoria, che dovrà sborsare almeno 10 milioni di euro. Difficile infatti che il club partenopeo possa privarsi del suo centravanti in prestito oneroso.