Napoli, la scorsa estate sono arrivati 30 milioni di euro per uno dei pupilli di Conte: 12 milioni al calciatore

Scott McTominay si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nel Napoli, non solo per ciò che garantisce in campo, ma anche per il peso simbolico della sua scelta di carriera. In un calcio sempre più condizionato dalle logiche economiche, la sua decisione di rifiutare offerte faraoniche pur di restare competitivo ad alti livelli racconta molto del tipo di giocatore e professionista che il club azzurro ha deciso di mettere al centro del proprio progetto sportivo.

Come rivelato da Nicolò Schira su YouTube, la scorsa estate McTominay avrebbe rifiutato un’offerta dall’Arabia Saudita da circa 10-12 milioni di euro pur di restare in azzurro. Un dettaglio che pesa, perché racconta una scelta di campo: privilegiare il progetto sportivo, la competitività europea e la crescita personale rispetto a un guadagno immediato.

Questo atteggiamento si riflette anche nella sua mentalità quotidiana. McTominay è percepito come un professionista rigoroso, uno di quei giocatori che alzano il livello dell’allenamento e fungono da riferimento per i compagni più giovani.

Queste le dichiarazioni: “Per il Napoli, McTominay non ha prezzo. Il Napoli ha rifiutato un’offerta da oltre 30 milioni da un club arabo in estate. McTominay non ha neanche considerato l’offerta che gli avrebbe permesso di guadagnare 10-12 milioni all’anno per tre anni più bonus. È legato al Napoli. Due club di Premier League lo seguono per l’estate, ma lui vuole restare a Napoli. Ci sono i presupposti per completare il rinnovo e rendere McTominay una bandiera azzurra, sia oggi che per i prossimi anni”.