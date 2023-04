Napoli, La Serie A trema: De Laurentiis conferma Spalletti

Che il Napoli di questa stagione abbia fatto fatto tremare le difese di tutte le squadre di Serie A è ormai un dato di fatto. Il mister Spalletti, infatti, ha fatto davvero un bel lavoro riuscendo a conquistare anche la fiducia del presidente azzurro.

De Laurentiis, quindi, sembra stia dando inizio ad un nuovo ciclo. Se fino a poco fa la possibilità di sfruttare la clausola che permetteva di allungare il termine del contratto era soltanto un’idea, adesso arriva l’ufficialità.

Il patron azzurro ha annunciato che Spalletti resterà a Napoli destando così preoccupazione tra le big della Serie A. Contemporaneamente, poi, il ds Giuntoli ha già portato a termine il rinnovo per Lobotka e Anguissa e a breve anche quello di Di Lorenzo.

Resta da capire come evolveranno le situazioni per Kvaratskhelia, Kim e Osimhen. Il primo molto probabilmente firmerà il rinnovo con un ingaggio più alto mentre Kim non pensa al mercato. Osimhen invece sembra voglia restare a Napoli ma la sua situazione non è ancora definita, tutte le valutazioni sono rimandate all’estate.

Insomma, la macchina azzurra che sta dominando la classifica di Serie A potrebbe riproporsi anche il prossimo anno. Ed è proprio questo che desta le preoccupazioni degli altri club tra cui Inter, Milan, Lazio e Roma che non hanno alle spalle una situazione finanziaria che permette grossi investimenti e la Juventus che invece è in attesa degli sviluppi dell’indagine che la coinvolge.