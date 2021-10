Napoli, la simpatica teoria sull’infortunio di Osimhen

Dopo l’infortunio rimediato da Victor Osimhen i tifosi del Napoli si sono scatenati a commentare la notizia sul web. Tra la preoccupazione generale non sono mancati messaggi ironici volti a sdrammatizzare l’accaduto.

Tra i più simpatici, ecco un tweet di un tifoso azzurro che ha proposto la sua personalissima chiave di lettura: “Osimhen si è fatto male apposta nella partita più facile della stagione per far segnare Mertens e fargli mettere il pallone sotto la maglia per esultare!”.

Il riferimento ovviamente è alla dolce attesa che vede protagonisti Dries Mertens e la sua dolce metà Kat. L’attaccante belga dunque, complice l’assenza del compagno di reparto, avrà l’occasione per giocare più minuti. La ciliegina sulla torta sarebbe appunto il suo gol, condito da esultanza speciale in vista del bimbo in arrivo.

La teoria, inverosimile quanto simpatica, sottolinea comunque il bel clima che si respira attorno al Napoli calcio, che neanche l’infortunio del giocatore più in forma può scalfire. La rosa azzurra è infatti lunga e di valore, e parecchie alternative vi sono anche nel reparto offensivo.

Difficilmente Dries Mertens, Andrea Petagna o Hirving Lozano “falso nove” faranno rimpiangere la momentanea assenza di Victor Osimhen, che comunque potrebbe ritornare disponibile già dalla prossima settimana.