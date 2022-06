Napoli: la società potrebbe tornare su Januzaj

Adnan Januzaj, classe ’95, è il centrocampista del Real Sociedad e della nazionale belga. Attualmente è legato alla squadra spagnola ma il suo contratto è in scadenza e da luglio si libererà a parametro zero.

Il belga inizia la sua carriera nel Manchester United Under-21 per poi esordire in prima squadra nella stagione 2013/2014. Con i tecnici Lous Van Gaal e Josè Mourinho finisce spesso in panchina e viene ceduto in prestito al Borussia Dortmund e Sunderland.

Nel 2017 viene acquistato dal Real Sociedad per 18 milioni di euro.

Le indiscrezioni del quotidiano spagnolo Todofichajes rivelano che il Napoli potrebbe essere in fase avanzata di contrattazione per l’arrivo del giocatore in azzurro. Da parte della società non c’è stata ancora nessuna conferma e non sono stati resi noti altri dettagli dell’operazione.