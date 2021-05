Napoli, la squadra è con Gattuso: alcuni calciatori si sarebbero fatti avanti per chiederne la conferma

Il Napoli è impegnato in queste ultime giornate di campionato per cercare di vincere e portare a casa punti fondamentali per la corsa alla Champions League, traguardo fondamentale per la società.

Aurelio De Laurentiis, intanto, è già impegnato alla ricerca di un nuovo allenatore. I rapporti con Rino Gattuso, infatti, potrebbero concludersi a fine stagione.

Tuttavia, il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo, con il mister che potrebbe restare un’altra stagione.

I giocatori del Napoli, Lorenzo Insigne e Dries Mertens in primis, avrebbero chiesto un colloquio con il presidente partenopeo per convincerlo a puntare su Gattuso anche nella prossima stagione.

Tutta la squadra, infatti, è con il mister e la conferma arriva dalle esultanze dei calciatori che spesso coinvolgono l’ex Milan.