Napoli, la squadra si prepara a salutare tre titolarissimi della stagione 2022/2023

Il Napoli dopo aver conquistato il terzo scudetto della storia azzurra si prepara ad affrontare la prossima stagione calcistica come campione in carica. Dunque, in vista della prossima stagione, gli scout azzurri sono alla ricerca di talenti da ingaggiare per rinforzare il reparto offensivo.

Non solo Kim che partirà alla volta del Bayern Monaco ma anche altri titolarissimi della stagione 2022/2023 potrebbero salutare definitivamente la maglia azzurra.

A parlarne è l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui a dire addio ai tifosi azzurri ci saranno Lozano e Politano, rispettivamente con contratti in scadenza nel 2024 e 2025. Si aggiunge, poi, anche Zielinzki con contratto in scadenza il prossimo anno.

Nel dettaglio, Lozano potrebbe andare a rinforzare i reparti negli Emirati Arabi o in Premier League mentre Politano e Zielinski piacciono molto in Italia e potrebbero raggiungere la Lazio di Maurizio Sarri.