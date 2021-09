Napoli, la strana richiesta di un tifoso della Salernitana: “Dateci Anguissa!”

Se una parte della Campania sorride per la partenza perfetta del Napoli in campionato, che ha anellato ben cinque vittorie in altrettante partite, un’altra parte si dispiace per la disastrosa partenza della Salernitana. La squadra granata ha infatti collezionato un solo punto in cinque partite, frutto di un pareggio e quattro sconfitte.

C’è da dire che tra i tifosi delle rispettive compagini campane non scorre buon sangue, eppure qualche richiesta di gemellaggio da parte di alcuni tifosi c’è. Molti vorrebbero che tra Salernitana e Napoli vi fosse maggiore sinergia, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato.

In questo modo entrambe le squadre potrebbero trarne vantaggio. Il Napoli potrebbe girare in prestito i propri giovani alla Salernitana per farli crescere, la squadra granata invece si assicurerebbe un canale di trattativa privilegiato con la squadra azzurra, che gli permetterebbe frequenti innesti di qualità.

In tale direzione è da interpretare un intervento radiofonico da parte di un tifoso della Salernitana registratosi in queste ore ai microfoni di Radio Marte. Le sue parole hanno soprattutto un carattere ironico, ma è innegabile che vi sia un solido fondo di verità.

“Non sono un tifoso del Napoli, ma la compagine azzurra mi è simpatica. Io credo che i rapporti tra le società debbano essere sempre improntati al reciproco aiuto. A tal proposito sarebbe un sogno avere a Salerno Anguissa oppure un altro campione del Napoli. Perché De Laurentiis non lo cede a noi così il calciatore cresce (ride, ndr)?“.