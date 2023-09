Napoli, la strategia per Natan: le intenzioni di Rudi Garcia

Il Napoli è pronto per lanciare Natan: Rudi Garcia ha lavorato molto sul brasiliano e preparato una strategia per inserirlo

Il Napoli è pronto per lanciare Natan, difensore rimasto a Castel Volturno con il quale Rudi Garcia ha lavorato molto durante la pausa per le Nazionali. L’allenatore ha parlato molto con il brasiliano, il quale nel frattempo sta prendendo lezioni di italiano da un insegnante privato.

La strategia di Garcia

Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la strategia di Rudi Garcia: “Sarà impiegato anche Natan che dovrebbe partire titolare in una delle tre gare in trasferta contro il Genoa, lo Sporting Braga e il Bologna. Una maratona di otto giorni vissuti lontani dal Maradona che ha un cuore pulsante vivo con la prevendita per Napoli-Udinese e Napoli-Fiorentina”.

Come vi abbiamo anticipato, Natan sta prendendo lezioni private di italiano per imparare la lingua e ambientarsi il più possibile con la squadra.

I dubbi

L’allenatore Luigi De Canio, intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio del brasiliano ed espresso i suoi dubbi in merito: “Garcia non è un allenatore italiano, non è uno che aspetta a mandare in campo i giovani, non sente il rischio di bruciarli. Eppure Natan non gioca. Probabilmente il giocatore non è all’altezza della situazione.

Chi l’ha preso evidentemente si aspettava un livello maggiore da lui. Se questo ragazzo non ha ancora trovato posto vuol dire che è ai margini e quindi il Napoli è più debole dell’anno scorso in difesa”.