Napoli, la suggestione dei ricordi: la difesa potrebbe essere rinforzata con una vecchia conoscenza?

In casa Napoli si pensa alla prossima stagione ed in particolare al ritorno in UEFA Champions League. Antonio Conte vuole un rinforzo importante in difesa, un calciatore che possa sin da subito fare la differenza. Diversi sono i nomi sulla lista di Giovanni Manna ma non bisogna sottovalutare il ritorno di giocatori che hanno già vestito la maglia azzurra.

In particolare, ci sarebbero due nomi che Antonio Conte accetterebbe ben volentieri: Kalidou Koulibaly e Kim Min Jae. Entrambi sono ancora dei fuoriclasse, con il primo che vorrebbe un’esperienza più stimolante dell’Arabia e il secondo che è stato messo sul mercato dal Bayern Monaco.

RITORNO KALIDOU KOULIBALY ALLA SSC NAPOLI: PER VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA SARA’ NECESSARIO UN TAGLIO IMPORTANTE DELLO STIPENDIO DA 30 MILIONI DI EURO A STAGIONE

L’idea di rivedere Kalidou Koulibaly con la maglia azzurra rappresenta una suggestione che dipende fortemente dalla volontà del difensore senegalese. Non è un segreto che Antonio Conte sia un estimatore del giocatore, e il Napoli lo accoglierebbe con entusiasmo. L’Al-Hilal sarebbe disposto a liberarlo senza chiedere un costo per il trasferimento, ma il vero ostacolo è rappresentato dall’ingaggio.

Koulibaly percepisce uno stipendio molto elevato in Arabia Saudita, incompatibile con i parametri economici del calcio europeo. A 34 anni, il difensore dovrebbe accettare un sacrificio finanziario per intraprendere un ritorno che avrebbe motivazioni sportive e sentimentali.