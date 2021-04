Napoli, la Superlega delle big affascinava De Laurentiis ma parteciperanno solo Juve, Milan e Inter

ADL avrebbe spinto forsennatamente per entrare nella nascente Superlega. La porta sbattuta in faccia non infastidisce il patron azzurro che potrebbe ancora sperare in un ripescaggio qualora il Napoli si dimostri all'altezza delle migliori.