Napoli, la trasformazione di Anguissa da Garcia ad Antonio Conte: è stato il top player dello Scudetto

Il Napoli è ritornato ad essere una squadra solida dopo la pessima stagione con Rudi Garcia, Mazzarri e poi Calzona in panchina. I ragazzi di Antonio Conte hanno effettuato una vera e propria svolta rispetto alle prestazioni negative di quella stagione e sono riusciti a portare in Campania uno Scudetto insperato.

L’arrivo di Antonio Conte, in particolare, è stato decisivo. Non solo per aver portato in azzurro calciatori importanti come Buongiorno, Gilmour, McTominay, Neres e Lukaku, ma soprattutto per aver riportato ai livello di un tempo giocatori che ormai sembravano aver concluso la loro esperienza partenopea.

NAPOLI, LA SVOLTA DI ANTONIO CONTE: ZAMBO ANGUISSA (A PRESCINDERE DALL’INFORTUNIO), E’ STATO ED E’ ANCORA IL TOP PLAYER DEL MISTER PARTENOPEO

Il caso più eclatante è sicuramente quello di Zambo Anguissa. Quest’ultimo può considerarsi davvero un nuovo acquisto rispetto allo sciagurato anno, un calciatore tutto nuovo che ora risulta decisivo in mezzo al campo. La sua valutazione ora potrebbe arrivare alle stelle e superare anche i 50 milioni. Non a caso è in corso un rinnovo importante di contratto.

Ora l’obiettivo principale è recuperarlo dall’infortunio che l’ha tenuto fermo per oltre tre mesi. Conte e la dirigenza ne conoscono bene il suo valore e la sua mancanza ha inciso molto sugli obiettivi annuali del club azzurro.