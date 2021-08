Napoli, la trattativa con Nandez è tutta in salita ma dove ha fallito l’Inter potrebbe riuscire De Laurentiis

Dopo la delusione per Bakayoko che, dopo un lungo tira e molla, tornerà a vestire i colori del Milan, il Napoli trova il degno rinforzo a centrocampo invocato da Spalletti in Nahitan Nandez. Il giocatore del Cagliari, sul quale il club partenopeo si sarebbe mosso a fari spenti per non destare sospetti, è in cima alla lista della spesa di Giuntoli. Un colpo che metterebbe un fantastico punto esclamativo sul mercato estivo degli azzurri.

Il Napoli su Nahitan Nandez. La notizia potrebbe risuonare strana alle orecchie dei più, ma il giocatore a lungo seguito e corteggiato dall’Inter potrebbe al fine decidere di cambiare aria e trovare sotto al Vesuvio la sua migliore collocazione. Il mediano è da tempo l’uomo mercato del Cagliari che spera, col suo sacrificio, di rimettere a posto i conti che languono fin dalle battute finali dello scorso campionato.

La trattativa con i nerazzurri sarebbe andata avanti fino a qualche settimana fa quando, dopo il netto diniego degli isolani ad un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, lo stesso Marotta si sarebbe auto eliminato dai giochi. Un sipario calato repentinamente per l’Inter ma non forse per il Napoli che a sorpresa potrebbe riuscire lì dove i meneghini hanno fallito.

Il nodo sta tutto nelle cifre e non potrebbe essere altrimenti. Le offerte raccolte finora dal giocatore hanno profondamente deluso il Cagliari che non vorrebbe discostarsi troppo dalla clausola rescissoria che recita: 36 milioni di euro, una cifra che ha raffreddato nel tempo anche le mire della Roma.

Eppure il patron De Laurentiis si sarebbe dimostrato piuttosto fiducioso, almeno a sentire quanto riportato da Tuttosport a riguardo. La soluzione al trasferimento di Nandez potrebbe essere una formula che accontenti un po’ tutti, ossia quella del prestito oneroso (da almeno 10 milioni) e un obbligo di riscatto fissato a 25. Il Napoli potrebbe ritrovarsi dunque subito in squadra un giocatore duttile come il cagliaritano e poter contare su un’intera annualità di ricavi per per concludere l’operazione la prossima estate.