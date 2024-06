Napoli, la trattativa per Buongiorno continua: il Torino ha chiesto informazioni su Simeone e Juan Jesus

Il Corriere dello Sport ha puntato i riflettori sulle ultime mosse di mercato di Giovanni Manna, ds del Napoli, il quale si sta concentrando per portare in azzurro Alessandro Buongiorno (Torino) e Rafa Marin (Real Madrid).

Il CorSport: “Buongiorno alfiere che Manna sta trattando con cura”

Ecco cosa scrive il noto quotidiano sportivo: “Il centrale del Torino è il primo alfiere che il ds sta trattando con cura, dialogando con il Torino e De Laurentiis, l’unico ad aver confezionato finora una proposta: il Napoli si è spinto fino a 35 milioni più bonus, i granata sono ancora attestati sui 45 milioni.

Tutto cash, liquido, nessuna contropartita tecnica. Parallelamente, però, il Torino si è anche informato su Simeone e Juan Jesus; e a prescindere da tutto c’è una certa fiducia di arrivare al traguardo”.

Buongiorno dice sì al Napoli

La trattativa continua spedita come un treno anche perché il giocatore del Torino ha detto sì a un eventuale trasferimento al Napoli. Di questo argomento ne ha parlato, invece, Repubblica: “Buongiorno ha detto sì alla maglia azzurra: stavolta niente tentennamenti – come capitato alla vigilia dello scorso campionato, quando rifiutò l’Atalanta per rimanere al Toro – Buongiorno ha voglia di mettersi in mostra in una big”.

Il calciatore, infatti, vuole mettersi in gioco e cercare di aiutare la squadra a risollevarsi da un’annata non semplice, sicuramente la più difficile per Aurelio De Laurentiis. “Il diesse Giovanni Manna adesso sta lavorando per l’accordo con il club granata. La strategia del presidente Cairo è chiara: aspettare la fine degli Europei e magari scatenare un’asta”, spiega il quotidiano.