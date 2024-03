Napoli, la Uefa è pronta a sanzionare Aurelio De Laurentiis con una multa

L’UEFA non può tollerare ciò che è accaduto la scorsa sera con l’aggressione al cameraman di Sky e Politano spinto via dai giornalisti durante la sua intervista. Per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è in arrivo una forte penalizzazione. Si discute di una multa significativa, rilevante, almeno secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica.

I giornalisti erano autorizzati

Sky era effettivamente autorizzata a condurre interviste ai giocatori del Napoli dopo la conferenza stampa e l’intervento del presidente con tutte le conseguenze che ne sono derivate ha impedito ciò. Ci sarà dunque un seguito per comprendere il perché della sfuriata ed eventuali multe.

Cosa è accaduta con i giornalisti di Sky?

Nel momento in cui Matteo Politano si è avvicinato ai microfoni di Sky Sport per un’intervista, è intervenuto il presidente Aurelio De Laurentiis interrompendo tutto. Secondo quanto riportato da Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, il patron del Napoli si è avvicinato dichiarando che il suo giocatore non avrebbe dovuto rilasciare dichiarazioni, anche spingendo leggermente un operatore di ripresa.

È scoppiato un breve momento di tensione, ma la situazione si è risolta rapidamente. Successivamente, De Laurentiis si sarebbe recato sul bordo del campo iniziando una lunga conversazione telefonica, esprimendo rabbia contro qualcuno con termini che “non possono essere ripetuti”.