Napoli, la vicenda Osimhen potrebbe portare anche ad una leggera penalizzazione?

Per la vicenda Victor Osimhen, la SSC Napoli potrebbe rischiare anche la penalizzazione in classifica. Il Messaggero rivela: “La Giustizia Sportiva ovviamente attende sviluppi: il Napoli era stato già assolto nell’ambito del cosiddetto caso plusvalenze, ma la situazione potrebbe cambiare, qualora De Laurentiis andasse a processo per falso in bilancio”.

“Tre le possibili strade: una nuova assoluzione, una multa o una lieve penalizzazione in classifica“, riporta il noto quotidiano.

Il Messaggero aggiunge: ““Il Napoli ha versato 50 milioni cash al Lille che ha regolarmente incassato la cifra. E per finire, le tasse sulle plusvalenze dei tre baby calciatori sono poi state regolarmente pagate dal club campione d’Italia. De Laurentiis è convinto di aver chiarito tutti gli aspetti e confida nell’archiviazione”.

Già qualche mese fa l’avvocato Di Stasio, anticipò tale possibile decisione. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, era intervenuto l’avvocato Ruggero Di Stato, il quale parlò del Napoli ed anche della vicenda che vede coinvolto il club azzurro per l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen: “Nella peggiore delle ipotesi ci sarà una penalizzazione di due punti per il Napoli”.