Napoli, la volontà di Kat fondamentale per Mertens: l’offerta di ADL

In casa Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis inizia a programmare il futuro. La stagione, infatti, sta per finire a prescindere dal fatto che il campionato riprenda o meno. Il 30 giugno i contratti di alcuni calciatori termineranno e, al momento, gli occhi sono tutti puntati sul rinnovo di Dries Mertens.

L’attaccante belga, infatti, è in trattativa con la dirigenza azzurra ormai da mesi e, per ora, ancora nessun accordo è stato raggiunto. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un ricco contratto da 5 mln di euro a stagione per due anni. L’accordo sembra raggiunto, tuttavia ci sarebbe stata una discussione sulle multe dovute all’ammutinamento del mese di Novembre.

Questa situazione ha un po’ rallentato la trattativa. Tuttavia, la volontà di entrambi, sarebbe quella di andare avanti.

Dello stesso parere anche la moglie di Dries Mertens, Kat. Quest’ultima, infatti, avrebbe fatto sapere al marito che per ora non vorrebbe spostarsi da Napoli e continuare a vivere a Posillipo. Kat, infatti, è ammaliata dal calore della città partenopea e non vorrebbe trasferirsi dopo sette anni a Napoli.

È stata proprio la moglie di Mertens, durante il mercato di gennaio, a convincere il marito di non andare in Cina e rimanere a Napoli. Quindi, nonostante le offerte più alte rispetto a quelle del Napoli, Dries potrebbe rimanere ancora in azzurro.