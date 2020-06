Napoli, l’addio di Callejon non è ancora scontato: spunta un retroscena

Napoli – Callejon è un rapporto che clamorosamente potrebbe non interrompersi al termine di questa stagione. Ad analizzare la situazione è intervenuto Il Corriere dello Sport che, nella giornata odierna, ha approfondito la questione riportando anche un interessante retroscena.

In questi giorni di sospensione della Serie A il Napoli e Callejon hanno avuto modo di parlarsi. In primis vi era infatti una questione pratica da risolvere: con il contratto del calciatore in scadenza al 30 giugno, vi era bisogno di una leggera proroga indispensabile per portare a termine il campionato.

Ovviamente nessun intoppo per il mini-prolungamento. Le parti inoltre, approfittando della discussione, hanno provato a riallacciare i rapporti per il rinnovo contrattuale. Il Napoli ha confermato ad Jose Maria Callejon la forte voglia di trattenerlo e la sua importanza ricoperta nel progetto tecnico azzurro.

Il calciatore spagnolo, dal canto suo, si è sentito quasi lusingato dalla proposta di prolungamento contrattuale avanzatagli da Aurelio De Laurentiis. Quest’ultima prevede altri due anni di contratto alle cifre percepite attualmente dal calciatore.

Un chiaro attestato di stima da parte della società a fronte del quale Callejon vacilla, chiamato a fare una scelta non facile. La tentazione di accettare e di rimanere in quel di Napoli sembra farsi sempre più forte. In tale direzione va interpretato il retroscena che emerge dalle pagine de Il Corriere dello Sport: il calciatore spagnolo non ha ancora disdetto il proprio appartamento partenopeo.