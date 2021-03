Napoli, l’addio di Hysaj non spaventa: in rampa di lancio tre acquisti, uno di questi è Veretout!

La telenovela legata al rinnovo di Elseid Hysaj sta per giungere al capolinea. Il terzino albanese ha già fatto sapere di non voler continuare la sua esperienza in azzurro e si trasferirà altrove a parametro zero in estate. Eppure l’ambiente all’interno della sede partenopea non sembra risentire troppo dell’addio. Tutto merito di un calciomercato che si preannuncia stellare con diversi colpi già in rampa di lancio.

A parlare del momento in casa Napoli ci ha pensato il giornalista Mimmo Malfitano, firma de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato. Il primo pensiero, non certo positivissimo, è rivolto a chi dovrà prendere il posto di Hysaj nella formazione azzurra. Il giornalista spiega: “Mario Rui, qualora restasse al Napoli, non sarebbe titolare, ma avrebbe un ruolo da comprimario. Hysaj inoltre andrà via!”.

Ecco che allora si aprirebbe un vero e proprio caso su chi potrebbe prendere il posto da titolare lasciato libero dal partente Hysaj. Le idee sono tante e molte potrebbero dipendere da chi si siederà sulla panchina alla fine della stagione. Qualora il Napoli volesse optare per un Sarri-bis non c’è alcun dubbio che uno degli indiziati più gettonati sarebbe Emerson Palmieri, apprezzato esterno italo-brasiliano apprezzatissimo dall’allenatore toscano soprattutto nella sua parentesi inglese. Eppure per Malfitano i nomi potrebbero essere diversi.

Il cronista della Gazzetta svela: “La società azzurra acquisterà almeno tre calciatori in estate. Arriverà un esterno sinistro, un centrale di difesa e un centrale di centrocampo. Junior Firpo e Kaio Jorge sono due profili che piacciono al Napoli e che De Laurentiis sta seguendo con attenzione”.

“Veretout è un nome caldissimo. A giugno il DS Giuntoli farà un nuovo tentativo per il centrocampista sperando di riuscire a concretizzare la trattativa. L’attuale centrocampista della Roma sembrava destinato al Napoli già due anni fa, poi saltò tutto. Veretout non venne più per una questione economica, ma Cristiano Giuntoli non lo molla perché è un suo vecchio pallino”, conclude Malfitano.