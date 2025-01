Napoli, l’addio di Kvara può portare anche un sostituto di Lukaku: piace Bonny, occasione dal PSG?

La SSC Napoli potrebbe sfruttare la partenza di Kvara per rinforzare la squadra in diversi settori del campo. Gli azzurri, infatti, sarebbero anche alla ricerca di un sostituto di Lukaku in caso di addio di Giovanni Simeone in questi ultimi giorni di mercato. Tra i nomi maggiormente accostati agli azzurri vi è Bonny del Parma, il quale, però, sarebbe ancora acerbo per affrontare di petto l’esperienza partenopea.

Un’occasione potrebbe arrivare proprio dal PSG. Tra le fila della rosa parigina, infatti, vi è un calciatore importante ma poco preso in considerazione da Luis Henrique: Gonzalo Ramos. L’attaccante portoghese è stato poco utilizzato ma nonostante ciò ha messo a segno cinque reti in sei partite.

NUOVO ATTACCANTE SSC NAPOLI, GONZALO RAMOS PUO’ ESSERE L’OCCASIONE DAL PSG DOPO L’AFFARE KVARA: SENSO DEL GOL, OTTIMO SOSTITUTO DI ROMELU LUKAKU

Gonçalo Ramos è un attaccante versatile, noto per la sua capacità di giocare sia come centravanti puro sia in posizioni più arretrate o laterali. Ramos è un attaccante prolifico, dotato di un ottimo senso del gol. Sa sfruttare al meglio le occasioni che gli si presentano, sia all’interno dell’area di rigore sia con tiri dalla distanza. La sua intelligenza tattica gli consente di muoversi con efficacia senza palla, creando spazi per sé e per i compagni. Questo movimento rende difficile per i difensori avversari marcarlo stretto.

Possiede una buona tecnica di base, che gli permette di gestire il pallone con sicurezza anche in situazioni complicate. È abile nel dribbling e nel controllo palla, caratteristiche che gli consentono di superare gli avversari e creare occasioni da gol. È rapido nei movimenti, sia con che senza palla, caratteristica che lo rende pericoloso nelle situazioni di contropiede.