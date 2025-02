Napoli, l’affare Ngonge si rivela un flop: l’investimento di De Laurentiis delude

Aurelio De Laurentiis ha sempre lasciato ampio margine di manovra al suo team di scouting per le operazioni di mercato, affidandosi ai dirigenti per individuare e acquistare nuovi talenti. Tuttavia, in alcune occasioni, il patron del Napoli ha deciso di intervenire direttamente, spinto dall’intuizione e dal desiderio di chiudere affari in prima persona.

Uno di questi casi riguarda l’acquisto di Cyril Ngonge, attaccante belga che la scorsa stagione si era messo in luce con il Verona. Colpito dalle sue prestazioni, De Laurentiis non ha esitato a contattare personalmente l’allora presidente del club scaligero, Maurizio Setti, con una telefonata che – secondo indiscrezioni – sarebbe iniziata con un diretto: “Sono Aurelio, me lo daresti il tuo Cyril Ngonge?”.

L’accordo tra le parti è stato raggiunto rapidamente: 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus, una cifra importante che il Napoli ha investito con la speranza di assicurarsi un attaccante di prospettiva.

Le aspettative, però, sono state ampiamente disattese. Ngonge, nonostante l’importante investimento, non è mai riuscito a imporsi come titolare né con Walter Mazzarri, né con Francesco Calzona, e il suo futuro con Antonio Conte sembra altrettanto incerto. Il giocatore non ha trovato continuità, né è riuscito a lasciare il segno nelle partite in cui è stato impiegato, tanto che il club partenopeo starebbe già valutando una possibile cessione a fine stagione.

Un’operazione che, al momento, si sta rivelando un vero e proprio flop di mercato, una delle rare scommesse sbagliate di De Laurentiis, che ora dovrà decidere il destino del giocatore nella prossima sessione estiva.