Napoli, l’affare Osimhen-Arabia e il parere di un ex calciatore partenopeo

Victor Osimhen è rimasto affascinato dalla proposta arrivata dall’Al-Hilal, un contratto di quattro anni da 200 milioni di euro complessivi. Difficile dire di no a tali cifre, con l’attaccante partenopeo che ha forti ambizioni a livello personale, con l’obiettivo di vincere trofei nei massimi campionati europei.

Il club saudita, per cercare di convincere Osimhen ad accettare, avrebbe chiesto anche a Kalidou Koulibaly di fare pressioni. Proprio il difensore è infatti un grande amico dell’attaccante con il quale ha condiviso due anni di Napoli. L’ex Chelsea ha infatti accettato l’offerta dell’Arabia Saudita, un contratto da 30 milioni di euro a stagione. Tuttavia, l’ex difensore del Napoli non se la sente di prendere una posizione netta, ma ha preferito spiegare ad Osimhen la reale situazione. Koulibaly avrebbe infatti consigliato all’attaccante di continuare la sua avventura in Europa, vincere trofei e considerare l’offerta araba ad età più matura. La decisione, in ogni caso, spetta ad Osimhen, il quale dovrà comunque sapere che non avrà lo stesso amore ricevuto a Napoli e rischierà di finire prima la sua carriera da calciatore.