Napoli, l’affare Saint-Maximin si complica: corsa contro il tempo per l’esterno

L’operazione per portare Allan Saint-Maximin al Napoli sembrava ormai chiusa, ma nelle ultime ore ha subito un brusco rallentamento. Secondo il Corriere dello Sport, l’affare è a rischio a causa di un problema tecnico che inizialmente sembrava gestibile, ma che ora potrebbe compromettere definitivamente il trasferimento.

Con il mercato che chiude a mezzanotte, la giornata di oggi sarà cruciale per il club partenopeo, che cerca disperatamente un’alternativa a David Neres per la corsia sinistra.

Si valutano altre opzioni

Il Napoli sta valutando altre opzioni nel caso in cui il trasferimento del francese non si concretizzi. Tra i nomi emersi, il prestito di Jeremie Boga dal Nizza, sebbene le sue condizioni fisiche non convincano del tutto. Un’altra possibilità è Francis Amuzu dell’Anderlecht, ma al momento non ci sarebbero trattative avanzate.

Dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, il Napoli aveva puntato su Alejandro Garnacho, ma le richieste elevate del Manchester United e le esose pretese economiche dell’entourage del giocatore hanno fatto saltare l’affare.

Anche Karim Adeyemi era vicinissimo, ma il tedesco ha rifiutato la destinazione. Ora resta la speranza di chiudere per Saint-Maximin, che ha già espresso il suo gradimento per il trasferimento. Le prossime ore saranno decisive, con novità attese a breve.