Napoli, l’ag. di Insigne: “Si trova bene con tutti! Nessun litigio con Lozano, ne sento di tutti i colori”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte in cui ha parlato non solo del suo assistito ma anche dell’attuale situazione in casa Napoli.

“Si vince come ieri e si è da Scudetto, si perde contro lo Spezia e la squadra è scarsa. Si passa da un eccesso all’altro. Il Napoli è una squadra molto forte ma che ha bisogno di tutti per essere da Scudetto”.

Il messaggio di Pisacane, quindi, è chiaro. Non bisogna subito esaltarsi per una sconfitta ma nemmeno disperarsi per una sconfitta. È necessario che tutti siano uniti per perseguire l’obiettivo finale.

L’agente di Insigne, infine, ci ha tenuto, ancora una volta, a sottolineare i buoni rapporti del suo assistito con tutta la squadra: “Insigne si trova bene con tutti all’interno della squadra. Era uscita la notizia che non andasse d’accordo con Lozano. Ormai ne sento di tutti i colori. Stiamo parlando di un calciatore forte, molto attaccato alla maglia”.

“Ieri ho visto Petagna, non ha fatto rimpiangere davvero nessuno. E abbiamo anche Osimhen fuori. Gattuso ha detto bene. La squadra era scarica mentalmente, la piazza mette pressioni perché a Napoli non c’è equilibrio. Lui è stato un grandissimo campione e sapevo come intervenire sotto questo aspetto”.