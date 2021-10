Napoli, l’agente di Anguissa in città: si va verso il riscatto del cartellino

Uno degli uomini chiave di questo straordinario avvio di stagione da parte del Napoli di Luciano Spalletti è sicuramente Franck Zambo André Anguissa. Arrivato quasi in sordina nelle ultime ore di calciomercato, il centrocampista camerunense ci ha messo pochissimo ad entrare nelle grazie di allenatore e tifosi.

Inamovibile a centrocampo sin dal suo approdo in azzurro, per il calciatore è già tempo di intavolare la trattativa per il riscatto del suo cartellino. In queste ultime ore infatti Maxime Nana, l’agente di Anguissa, è a Napoli per discutere con la dirigenza partenopea del futuro del proprio tesserato.

La ferma volontà del Napoli è quella ovviamente di riscattare il proprio centrocampista, anche accorciando i tempi rispetto a quanto stabilito nel contratto. Il Napoli infatti potrebbe mettere nero su bianco l’accordo già a gennaio, senza aspettare l’arrivo della sessione estiva di calciomercato.

Come riportato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, la cifra stabilita per il riscatto di Anguissa si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra modica se si pensa a quanto già vertiginosamente sia salito il valore del giocatore in neanche due mesi con la maglia del Napoli.

L’ostacolo più grande in questo caso potrebbe essere costituito dall’ingaggio abbastanza alto percepito dal centrocampista ex Fulham, soprattutto per gli standard attuali del Napoli. La sensazione però è che, considerato il valore del giocatore, in questo caso si possa fare un’eccezione.