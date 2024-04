Napoli, l’agente di Di Lorenzo vuole la cessione: il club fissa il prezzo

Il mercato estivo si avvicina gradualmente, e già si fanno molte speculazioni in vista della prossima stagione. Il Napoli è molto attivo su questo fronte, reduce da un campionato non proprio brillante che potrebbe fare molta fatica a risollevarsi in queste ultime partite. De Laurentiis, dunque, non può permettersi di sbagliare.

Giovanni Di Lorenzo, uno dei talenti del club, sta attirando l’interesse di diversi club europei, e il suo agente presenterà offerte a Aurelio De Laurentiis. È da ricordare che lo scorso anno il giocatore ha prolungato il suo contratto fino al 2027, con la possibilità di estenderlo fino al 2028.

Il Napoli non lo lascerà andare facilmente

Il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il suo capitano durante la prossima finestra di mercato. Quando il futuro direttore sportivo Manna entrerà a far parte attivamente del contesto gestionale di De Laurentiis, si troverà di fronte a diverse questioni spinose da risolvere.

Meret dovrà trattare il suo nuovo contratto, Giuffredi metterà sul tavolo l’elenco degli interessati a Di Lorenzo e domanderà il prezzo che il Napoli attribuisce al giocatore, non meno di 40 milioni di euro.