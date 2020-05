Napoli, l’agente di Hysaj: “Abbiamo comunicato la nostra volontà di andare via”

Il Napoli è sicuramente una delle squadre che negli ultimi anni ha lanciato i maggiori talenti. Molti calciatori sconosciuti, infatti, sono arrivati in azzurro e poi sono diventati dei veri top player. Purtroppo, però, alcuni di questi hanno deciso di fare le valigie e lasciare la squadra per provare nuove esperienze.

Attualmente, nella squadra azzurra ci sono altri giocatori importanti. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo e Elseid Hysaj. L’agente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza“.

“Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis“.

Quindi, dalle parole dell’agente di Hysaj è comprensibile la volontà di cambiare aria durante la prossima estate. Sono ormai diversi mesi che l’agente del calciatore annuncia l’addio del suo assistito. Lo stesso è stato fatto anche durante lo scorso mercato estivo anche se, alla fine, il calciatore è rimasto. Quest’anno, però, potrebbe davvero essere quello dell’addio.