Napoli, l’agente di Insigne incontra il Milan: permanenza in bilico

Lo stesso giorno della partita tra Juventus e Napoli in quel di Milano si è tenuto un incontro non molto positivo per la squadra azzurra e tutti i suoi tifosi. Nella sede del Milan infatti si è recato Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne.

Come riportato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, la situazione in casa Napoli potrebbe scaturire in un vero e proprio caso. Da tempo ormai il capitano azzurro è al centro della trattativa per il prolungamento del contratto che lo lega al club partenopeo, per il quale però non si riesce a trovare un accordo.

Da premettere comunque che c’è tempo e di certo non si è già al finale della storia, poiché il contratto di Insigne scadrà a giugno 2022. Rimane comunque vero che se il capitano non dovesse rinnovare entro la fine della stagione, in estate potrebbe anche clamorosamente finire sul mercato.

Le parti sono infatti ancora ben lontane dall’accordo. Insigne guadagna attualmente circa 4,5 milioni di euro a stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis gliene ha offerti invece appena 3 più bonus, spalmando l’ingaggio su più anni.

La volontà del giocatore rimane comunque chiaramente indirizzata alla permanenza nel Napoli, al momento però nessuna ipotesi può essere esclusa, quantomeno fino all’eventuale firma sul nuovo contratto. E così intanto il Milan rimane alla finestra, ma in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in caso di mancato rinnovo in azzurro.