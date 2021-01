Napoli, l’agente Giuffredi di Hysaj: “Al 51% non rinnoverà ma se domani il Napoli chiamasse…”

Torna prepotentemente in scena il caso di Elseid Hysaj, esterno sinistro del Napoli tra i più positivi della squadra in stagione ma in scadenza il prossimo giugno. A parlare questa volta è stato direttamente Mario Giuffredi, agente del giocatore e uomo al vertice della MARAT Fotball Management, agenzia tra le più prestigiose in Italia. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio Punto Nuovo, di sicuro faranno discutere, soprattutto quando afferma: “Hysaj? Completa sicuro la stagione a Napoli. Per quello che accadrà, è tutto possibile. Al 51% non rinnova. Se domani mattina il Napoli avrà la voglia di chiudere allora lo faremo”.

Parole ambigue nel più perfetto degli stili dei procuratori moderni. Hysaj, dunque, potrebbe non accettare il rinnovo così come firmarlo poiché come insiste ancora Giuffredi: “Elseid ha voglia di restare: abbiamo, però, offerte dall’estero.

La palla torna quindi al Napoli che quanto a terzini sinistri al momento ne può contare in rosa una discreta quantità. Alcuni dovranno necessariamente lasciare il ritiro azzurro a gennaio e questo compito delicato spetta ai dirigenti partenopei portarlo a termine. La sensazione è che a rischiare di più sia proprio l’albanese seguito dall’algerino Ghoulam.

L’agente, che al Napoli rappresenta anche Mario Rui e Di Lorenzo, continua: “Se il Napoli non gira sembra che le uniche responsabilità siano di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo. C’è uno squilibrio che fa parte della stampa e della tifoseria. Il valore di un calciatore va visto sull’arco di un intero campionato. Il Napoli va giudicato alla fine della stagione, le altre squadre hanno gli stessi cali e non hanno le stesse critiche asfissianti. Quando togli gente come Osimhen, Mertens e Zielinski che determina togli tanto”.

Quanto al futuro Giuffredi si aspetta un’offerta del Napoli per un altro suo assistito, il ventenne Fabiano Parisi, oggi all’Empoli. “Il prossimo terzino sinistro top? Scommetto su Parisi: lo voleva il Napoli già in estate, ma avevamo un accordo in Toscana.