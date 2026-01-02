Napoli, Lang può salutare per alleggerire il monte ingaggi: spunta il sostituto

Noa Lang potrebbe salutare i partenopei all’inizio della finestra invernale di calciomercato. Il giocatore olandese ex PSV Eindhoven potrebbe essere il sacrificato per fare mercato a gennaio, visto che gli azzurri non potranno spendere senza cedere

Noa Lang può salutare?

Il calciatore olandese sta guadagnando posto tra le gerarchie del Napoli e sembrerebbe maggiormente contento della sua avventura a Napoli. Il problema, però, resta che il Napoli deve cedere se vuole acquistare qualcuno e Noa Lang potrebbe essere il prescelto per salutare.

La volontà sarebbe quella di cedere il calciatore olandese in prestito per alleggerire il suo prezzo a bilancio, tra stipendio e costo cartellino, e poter far arrivare qualcun’altro. Il calciatore prescelto sarebbe Laurientè, ma prima bisogna capire cosa ne sarà dell’olandese.

E i suoi agenti…

La notizia è che gli agenti di Noa Lang hanno già iniziato a proporre il calciatore in giro per l’Europa. La squadra più interessata sembrerebbe il Galatasaray, che ha già fatto sapere che potrebbe provare il colpo nelle prossime settimane. Da monitorare la Juventus, che potrebbe tentare lo sgarro sfruttando il momento debole a livello di mercato dei partenopei. Una pista che, invece, sembra essere meno percorribile è quella del West Ham. Al momento gli hammers sembrano intenzionati a continuare con il 4-3-1-2 e lo testimoniano anche gli acquisti di Castellanos e Pablo, entrambi punte centrali. L’acquisto di Noa Lang non avrebbe molto senso al momento, visto il grande parco attaccanti. Anche se un tentativo potrebbero farlo comunque, stando alle ultime voci.