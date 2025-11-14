Napoli, Lang vicino all’addio. Lucca non convince

Due situazioni differenti, ma comunque di due calciatori appartenenti attualmente al Napoli. Noa Lang e Lorenzo Lucca non sembrano star rendendo felice l’ambiente Napoli, con i partenopei che ora puntano a capire cosa fare dei due giocatori

Napoli scontenta in questo periodo

Il periodo è di quelli negativi, indubbiamente, e la situazione per chi indossa la maglia azzurra – sia da calciatore che da tifoso – è sempre più pesante. Tanti giocatori stanno performando meno del previsto, con alcuni dei nuovi arrivi che al momento sembrano essere flop totali.

Noa Lang si fa sentire più fuori che dentro al campo, mentre Lorenzo Lucca sta deludendo sia sotto il piano realizzativo che di prestazioni. Una situazione abbastanza alienante e che sta portando il Napoli a non giocare bene.

60 milioni di motivi per aspettare

Sono, infatti, tra bonus e prestiti vari 60 i milioni spesi dai partenopei tra Noa Lang e Lorenzo Lucca. Due giocatori che stanno deludendo e non poco, con Noa Lang sempre più in bilico e che a gennaio potrebbe andar via. Lucca sembra destinato a perdere sempre più spazio, specialmente perché Antonio Conte lo sta utilizzando con il contagocce. L’attaccante ex Udinese, Pisa e Ajax, infatti, rischia di perdere sempre più terreno nelle gerarchie con il ritorno di Lukaku e ritrovarsi a non giocare più.