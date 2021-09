Napoli, l’arrivo di Anguissa spinge Spalletti verso il 4-2-3-1

Finalmente Luciano Spalletti ha il suo nuovo centrocampista centrale. Si tratta di Zambo Anguissa, arrivato dal Fulham nelle ultime ore di calciomercato. Nazionale camerunense, il nuovo giocatore del Napoli fa della forza fisica e del dribbling due delle sue migliori qualità.

Un profilo nuovo che serviva come il pane alla rosa azzurra. L’ideale sostituto di Bakayoko, che però rispetto al suo predecessore dovrebbe donare maggiore dinamismo al centrocampo. Come scritto da Il Mattino nelle ultime ore, grazie all’arrivo di Anguissa il tecnico Luciano Spalletti potrebbe tornare ad utilizzare il suo classico 4-2-3-1.

Nelle prime due uscite di campionato il Napoli si è schierato in campo con il 4-3-3, più per esigenza che per costituzione della rosa. Il centrocampo a 2 infatti, a causa dell’infortunio di Demme e della partenza di Bakayoko, sarebbe stato troppo fragile in fase difensiva.

Ora invece i muscoli e i centimetri di Anguissa permetteranno a Luciano Spalletti di tornare a praticare il 4-2-3-1, già adottato nelle sue precedenti esperienze manageriali a Roma e a Milano, sponda Inter.

Ovviamente per completare il reparto dei centrocampisti si attende anche il ritorno di Diego Demme, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo una stagione giocata a grandissimi livelli sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. Con Elmas a fare da vice Zielinski, la mediana potrà contare su 4 ottimi centrocampisti per due maglie: Lobotka, Fabian Ruiz, Anguissa e Diego Demme.