Napoli, l’arrivo di uno tra Kurzawa e Tagliafico dipende da Ghoulam

Nelle ultime ore Tuttosport ha provato ad analizzare il capitolo terzini mancini in casa Napoli. Il club partenopeo infatti, non è una notizia, necessita da tempo di un difensore laterale mancino che possa dar manforte a Mario Rui, alternandosi con il terzino portoghese.

Nell’ultimo periodo, a causa dell’infortunio di Mario Rui, è stato provato con regolarità Faouzi Ghoulam, anche con buoni risultati. Luciano Spalletti però non si fida al 100% della condizione atletica del terzino algerino, che purtroppo è spesso alle prese con infortuni più o meno gravi.

La situazione però non è facile. La dirigenza del Napoli infatti non può intervenire sul mercato se prima non avrà ceduto proprio Faouzi Ghoulam. Il mercato per il terzino algerino non è attivissimo, ma qualcosa potrebbe muoversi dalla MLS.

Risparmiando sul pesante ingaggio dell’ex Saint-Etienne, il Napoli potrebbe così lanciarsi sul mercato già a gennaio, al fine di prendere un terzino sinistro in prestito con eventuale diritto di riscatto.

Le idee a tal proposito non mancano. Il piano A, che è anche quello più fattibile, conduce a Nicolas Tagliafico, 29enne argentino dell’Ajax. L’alternativa, più difficile al momento, risponde al nome di Lavyin Kurzawa, terzino del Paris Saint-Germain. Ma prima bisogna riuscire a vendere.