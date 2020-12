Napoli, l’audio di Lombardo sul post ‘Controlliamo Massa’ potrebbe far intervenire la Procura Federale

Conclusosi, fortunatamente in maniera positiva, il caso della partita non disputata tra Juventus e Napoli, in casa azzurra potrebbe scoppiare una nuova bufera. A scatenare polemiche negli ultimi giorni ci ha pensato inconsapevolmente Nicola Lombardo.

L’head of communications della SSC Napoli infatti, in un fuori onda precedente alla conferenza stampa riguardo alla presentazione del nuovo calendario ufficiale del club, ha detto chiaramente ad Insigne: “Stiamo facendo una battaglia enorme. Ho fatto fare anche un tweet ad Alvino ‘Controlliamo Massa‘ che è già in tendenza”.

Chiaro ovviamente è il riferimento all’espulsione ricevuta una settimana prima dal capitano napoletano che ha generato non poche polemiche, tanto appunto da far intervenire Lombardo. Quest’ultimo, come da lui stesso affermato, ha provato a lanciare una campagna social contro l’arbitro Massa tramite l’hashtag #controlliamoMassa.

Nello specifico il capo della comunicazione dell’SSC Napoli si è servito della complicità di Carlo Alvino, giornalista sempre vicinissimo all’ambiente azzurro, il quale ha appunto postato l’hashtag incriminato sui social.

Secondo la tesi di Tuttosport l’audio potrebbe scatenare un’indagine da parte della Procura Federale. Da capire però quale possa essere il reato contestato. A conti fatti, seppur si tratti di una brutta figura da parte del Napoli, l’accaduto potrebbe non avere alcuna conseguenza legale.