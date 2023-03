Napoli-Lazio, i retroscena su Provedel e Immobile. Ciro apprezza particolarmente un attaccante partenopeo

Il Napoli è sceso in campo contro la Lazio nella venticinquesima partita di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti si avvia verso la conquista del terzo Scudetto e proprio contro i biancocelesti molti sono i retroscena, da Ciro Immobile a Ivan Provedel. Proprio quest’ultimo, infatti, durante la scorsa estate è stato ad un passo dal vestire la maglia partenopea.

Come rivelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, Provedel era finito nel mirino di Giuntoli per sostituire Alex Meret, il quale stava per firmare con lo Spezia. Il dirigente partenopea era al lavoro per acquistare il portiere, il quale, però, aveva già dato parola alla squadra biancoceleste ad inizio luglio. Per una questione di giorni, quindi, Provedel non è diventato un giocatore del Napoli.

Un altro calciatore importante della Lazio di Maurizio Sarri è Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste non ha mai nascosto il suo tifo per la squadra azzurra ed un calciatore in particolare: Victor Osimhen.

L’attaccante della Nazionale nigeriana è ormai diventato un punto di riferimento per Immobile, il quale apprezza particolarmente lo stile di gioco di Osimhen e la potenzialità sulle palle alte.