Napoli-Lazio, le formazioni: Simeone in panchina ma Conte gli concederà qualche minuto in più

Nella partita di campionato contro la Lazio, il migliore in campo è stato senza dubbio Simeone. Al termine della partita, l’attaccante ha espresso il desiderio di ritornare subito in campo nella partita di domenica sera per aiutare i compagni a portare tre punti per il campionato.

Antonio Conte, però, nonostante abbia apprezzato la voglia di Simeone, lo farà partire dalla panchina. Probabilmente, gli concederà qualche minuto in più nel secondo tempo se Lukaku non dovesse essere al top della forma.

NAPOLI-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI: ANTONIO CONTE SI AFFIDA AI TITOLARISSIMI. SIMEONE IN PANCHINA, SPAZIO A LUKAKU DAL PRIMO MINUTO COME ATTACCANTE CENTRALE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.