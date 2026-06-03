Napoli, si insiste per uno spagnolo: il club proprietario non riduce le cifre per la cessione

Negli ultimi giorni, secondo il “Corriere dello Sport”, il Napoli avrebbe puntato Mario Gila. Per Giovanni Manna, il centrale andrebbe a dare quel tocco in più, necessario per la zona difensiva.

Lo stesso calciatore spagnolo vorrebbe indossare la maglia azzurra e lavorare con Massimiliano Allegri. Nonostante l’entusiasmo sia del giocatore che del team partenopeo, c’è un grande ostacolo: Claudio Lotito.

Le trattative, dunque, sembra che saranno tutt’altro che semplici e veloci. Il Presidente della Lazio, stando a quanto trapelato, non avrebbe intenzione di ridurre il prezzo della cessione. Attualmente, la valutazione del difensore si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

La squadra bianco-celeste non è disposta a scendere a compromessi. A giocare un ruolo determinante è anche il fatto che il Real Madrid ha il diritto a ricevere ben il 50% della cifra finale dell’accordo di vendita.

La Lazio ha un’ottima considerazione del giocatore spagnolo. È, infatti, uno dei perni della rosa. Proprio per questo, difficilmente Lotito lo lascerà andar via. Nonostante il contratto abbia come anno di scadenza il 2027, il club non è intenzionato ad abbassare le proprie pretese.