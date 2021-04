Napoli – Lazio, Luis Alberto in dubbio: l’alternativa è Andreas Pereira

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match tra Napoli e Lazio. Le due squadre sono ad un crocevia fondamentale della stagione ed i 3 punti di stasera potrebbero avvicinare di molto una delle due contendenti alla Champions League del prossimo anno.

A tal proposito non deve far molto felici i tifosi biancocelesti la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Luis Alberto potrebbe restare fuori dagli 11 titolari. Il centrocampista spagnolo infatti ha svolto solo metà allenamento in gruppo nella giornata di ieri e non è nelle condizioni ottimali.

Difficile così immaginare un suo impiego dal primo minuto. Al suo posto Simone Inzaghi pare aver preallarmato Andres Pereira. L’ex Manchester United ha collezionato in questa stagione 20 presenze ed 1 gol, dimostrando solidità ed affidabilità.

Dall’altro lato nel Napoli dovrebbero tornare ad indossare una maglia da titolare sia Dries Mertens che Lozano. A farne le spese, con molte probabilità, saranno Victor Osimhen e Matteo Politano.

Da non escludere comunque un l’utilizzo di Piotr Zielinski in mediana. In questo scenario Mertens potrebbe agire da sottopunta alle spalle di Osimhen, con Bakayoko nuovamente dalla panchina. Tutto dipende quindi da come Gennaro Gattuso voglia impostare la partita, dovendo fare i conti con l’indisponibilità di Diego Demme.